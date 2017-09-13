Полиция в Украине недостаточно защищает акции меньшинств - ООН

Полиция либо не присутствовала для обеспечения правопорядка, либо была не в состоянии обеспечить должную безопасность, говорится в отчете УВКПЧ

В докладе о ситуации с правами человека в Украине за период 16 мая-15 августа 2017 года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) обратило внимание властей Украины на недостаточное обеспечение безопасности, а также расследование нападений на участников акций меньшинств и оппозиционных политических движений.

В докладе отмечается, что в целом за отчетный период УВКПЧ продолжало наблюдать улучшения в отношении соблюдения свободы мирных собраний. "Тем не менее, УВКПЧ отметило, что более мелкие демонстрации получали недостаточную защиту со стороны полиции, особенно те, которые были организованы лицами, принадлежащими к меньшинствам или оппозиционным политическим движениям", - сказано в докладе.

Несколько раз, отмечают в УВКПЧ, такие демонстрации подвергались нападениям со стороны радикальных националистических групп, в результате чего участники получали телесные повреждения.

"Полиция либо не присутствовала для обеспечения правопорядка, либо была не в состоянии обеспечить должную безопасность. Кроме того, полиция неохотно принимала меры для надлежащего расследования таких случаев и привлечения виновных к ответственности", - говорится в тексе доклада.

В УВКПЧ перечислили основные случаи таких нападений. В их числе нападение членов Правого сектора и других радикальных групп на участников мирного митинга "Права ЛГБТ - права человека" 17 мая в Харькове; насильственное противодействие со стороны группы молодых людей проведению демонстрации на территории Киево-Могилянской академии против дискриминации и сексизма; вынужденная отмена феминистской демонстрации, запланированной в Киеве на 21 июня, из-за угроз насилием и другие, всего упомянуто 6 фактов.

На днях организаторы Форума издателей опубликовали письмо с угрозами сорвать несколько мероприятий форума, посвященных теме гомосексуальности. Письмо подписано рядом общественных организаций ультраправого толка, отстаивающих консервативные ценности. Одно из запланированных мероприятий организаторы были вынуждены отменить.

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