СНБО определил объем финансирования сферы обороны на 2018 г

Секретарь СНБО Александр Турчинов назвал приоритетные направления в оборонной сфере, которым будет уделено особое внимание

Согласно решению СНБО, объем финансирования безопасности в следующем году будет на уровне 163 млрд 268 млн грн. По словам секретаря СНБО Александра Турчинова, это говорит о том, что финансовое обеспечение безопасности и обороны страны остается одним из главных приоритетов бюджетной политики на 2018 года, сообщает пресс-служба ведомства.

"По решению СНБО, объем финансирования бюджета обороны и безопасности в следующем году будет на уровне 163 млрд 268 млн грн, из них 156 млрд 893 млн грн - из общего фонда, и 6 млрд 375 млн грн - из специального", - сказал Турчинов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что одним из важных вопросов финансирования сектора безопасности и обороны является "увеличение денежного обеспечения военнослужащих, в основе которого - увеличение должностных окладов и окладов за воинские звания".

Приоритетным направлением бюджетного финансирования также определены создание новых видов вооружения и военной техники, в частности производство современного высокоточного ракетного и артиллерийского вооружения, бронетанковой техники, боеприпасов и высокоточных средств поражения; выполнение государственной целевой программы создания и производства боеприпасов и продуктов специальной химии.

По словам Турчинова, особое внимание будет уделяться также интенсивной боевой подготовке частей и подразделений ВСУ и других военных формирований, а также обустройству государственной границы.

"Кроме того, учитывая ситуацию с безопасностью, приоритетами будут реализация государственной политики в сфере кибербезопасности, выполнение мероприятий по развитию и модернизации специальной связи и защиты информации; выполнения Национальной разведывательной программы на 2016-2020 годы; усиление контрразведывательной защиты и борьбы с терроризмом и диверсионной деятельностью", - отметил Турчинов.

Кроме того, на заседании СНБО были рассмотрены и приняты концепция обеспечения контрразведывательного режима в Украине и концепция реформирования и дальнейшего развития системы управления государством в условиях чрезвычайного положения и в особый период.

Также, по словам Турчинова, впервые в Украине нормирован вопрос о создании и деятельности Ставки Верховного Главнокомандующего как органа стратегического руководства ВСУ, другими военными формированиями и правоохранительными органами в особый период.

Ранее секретарь СНБО заявлял, что оборонный бюджет 2018 года "будет отличаться реализмом" и составит не менее 5% от валового внутреннего продукта.

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