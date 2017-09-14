Депутата Киевсовета подозревают в земельной афере: детали от НАБУ

Задержан член фракции Єдність в горсовете Сергей Крымчак, сообщают СМИ; депутата подозревают в незаконном присвоении имущества и его легализации

Национальное антикоррупционное бюро подтвердило информацию о задержании в среду, 13 сентября, депутата Киевсовета и его предполагаемого сообщника и рассказало о схеме присвоения столичной земли, в котором подозревают чиновника. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте НАБУ.

Задержанных подозревают по ст. 191 (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением) и 209 УК (легализация доходов, полученных преступным путем).

Фамилию депутата правоохранители не называют, однако, судя по сообщениям СМИ, речь идет о Сергее Крымчаке, члене фракции Єдність в Киевсовете.

Задержание Крымчака детективами НАБУ (фото - facebook.com/nabu.gov.ua)

По версии следствия, задержанный в 2010-2011 годах, будучи секретарем комиссии горсовета по вопросам земельных отношений и располагая информацией о коммунальных земельных участках в столице, якобы организовал преступную схему завладения тремя из них - в Шевченковском районе Киева - общей стоимостью более 3,5 млн грн.

Как отмечают в НАБУ, подозреваемый завладел участками с помощью родственника. Присвоенные земельные площади чиновник легализовал, внеся их в уставный фонд учрежденного вероятным сообщником общества, добавили в ведомстве.

Инфографика: nabu.gov.ua (нажмите для увеличения)

Следственные действия НАБУ и САП в данном производстве продолжаются.

В бюро также отметили, что расследование приведенных фактов было начато в сентябре 2016 года.

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В июле 2017 года суд признал незаконность отвода и передачи Киевсоветом земель Жукова острова стоимостью более 1,4 млрд грн.

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