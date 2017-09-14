Депутата Киевсовета подозревают в земельной афере: детали от НАБУ
Национальное антикоррупционное бюро подтвердило информацию о задержании в среду, 13 сентября, депутата Киевсовета и его предполагаемого сообщника и рассказало о схеме присвоения столичной земли, в котором подозревают чиновника. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте НАБУ.
Задержанных подозревают по ст. 191 (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением) и 209 УК (легализация доходов, полученных преступным путем).
Фамилию депутата правоохранители не называют, однако, судя по сообщениям СМИ, речь идет о Сергее Крымчаке, члене фракции Єдність в Киевсовете.
Задержание Крымчака детективами НАБУ (фото - facebook.com/nabu.gov.ua)
По версии следствия, задержанный в 2010-2011 годах, будучи секретарем комиссии горсовета по вопросам земельных отношений и располагая информацией о коммунальных земельных участках в столице, якобы организовал преступную схему завладения тремя из них - в Шевченковском районе Киева - общей стоимостью более 3,5 млн грн.
Как отмечают в НАБУ, подозреваемый завладел участками с помощью родственника. Присвоенные земельные площади чиновник легализовал, внеся их в уставный фонд учрежденного вероятным сообщником общества, добавили в ведомстве.
Инфографика: nabu.gov.ua (нажмите для увеличения)
Следственные действия НАБУ и САП в данном производстве продолжаются.
В бюро также отметили, что расследование приведенных фактов было начато в сентябре 2016 года.
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В июле 2017 года суд признал незаконность отвода и передачи Киевсоветом земель Жукова острова стоимостью более 1,4 млрд грн.
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