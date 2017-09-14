Генпрокуратура просит суд избрать меру пресечения для Лавриновича

Экс-министру юстиции сообщили о подозрении по факту выполнения действий, направленных на захват власти

Управление специальных расследований департамента спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины проводит досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению экс-министра юстиции Александра Лавриновича, фигуранта дела о захвате государственной власти Виктором Януковичем в 2010 году. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Лавриновича подозревают в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 109 УК Украины - действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти.

В указанном уголовном производстве 1 сентября экс-министру юстиции сообщили о подозрении по факту выполнения действий, направленных на захват государственной власти и предварительному совершенных по сговору.

Подозреваемому вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, которое 14 сентября 2014 направлено для рассмотрения по существу в Печерский районный суд. Киева.

Рассмотрение ходатайства назначено на 17:00 14 сентября 2017 года в помещении Печерского районного суда по адресу: ул. Крещатик, 42.

Накануне Лавринович утверждал, что в процессе отката к Конституции образца 1996 года "просто выполнял свои функциональные обязанности" главы Минюста.

Читайте также: Лавринович о деле о захвате власти: Я просто выполнял обязанности

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.