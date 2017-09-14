В квартире участника событий в Шегинях нашли оружие - полиция

Правоохранители обнаружили автомат Калашникова и более тысячи патронов

В полиции сообщили, что в квартире одного из участников событий в пункте пропуска Шегини обнаружили оружие и боеприпасы. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба ГУ Нацполиции Львовской области.

"13 сентября полицейские провели санкционированный обыск в квартире одного из участников акции в пункте пропуска Шегини на украинско-польской границе. Там правоохранители обнаружили автомат Калашникова и более тысячи патронов - 790 шт. калибра 5,45 мм и 301 шт. калибра 7,62 мм", - сказано в сообщении.

Изъятое оружие и боеприпасы направлены на экспертное исследование, чтобы выяснить их происхождение.





Фото: npu.gov.ua

10 сентября 2017 года около 20:00 экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили и его сторонники незаконно пересекли польско-украинскую границу в пункте пропуска Шегини. Ранее сообщалось, что пострадали 11 полицейских и пятеро пограничников, которым приказали не применять оружие и силовые меры влияния. Сегодня ГПСУ озвучила информацию о 10 пострадавших пограничниках.

В связи с инцидентом в пункте пропуска Шегини на допрос вызывают пятерых народных депутатов, в том числе Юлию Тимошенко, задержаны пять активных участников событий, один из них уже арестован.

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