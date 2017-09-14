Суд по избранию меры пресечения Лавриновичу перенесли
Судебное заседание по избранию меры пресечения экс-министру юстиции Александру Лавриновичу перенесли на завтра, 15 сентября, на 10:00. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net.
Такое решение приняла судья Олеся Батрин, так как адвокат Лавриновича не пришел на заседание.
Также судья поручила решить вопрос с назначением Лавриновичу государственного адвоката, так как нет гарантии, что завтра адвокат Солодко сможет прийти на заседание.
Суд должен был состояться сегодня, в 17:00.
Напомним, Управление специальных расследований департамента спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины проводит досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению Лавриновича, фигуранта дела о захвате государственной власти Виктором Януковичем в 2010 году.
Лавриновича подозревают в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 109 УК Украины - действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти.
Лавринович утверждал, что в процессе отката к Конституции образца 1996 года "просто выполнял свои функциональные обязанности" главы Минюста.
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