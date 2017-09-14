Осенью Рада получит новые представления на нардепов - САП

По словам Холодницкого, следствие имеет материалы и на нардепов, и на представителей других органов власти

Этой осенью Верховная Рада получит от Генеральной прокуратуры новые представления на народных депутатов. Об этом сообщил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий в эфире телеканала 112.

По его словам, следствие имеет материалы и на нардепов, и на представителей других органов власти.

"Возможно, на подозрение будут готовиться определенные народные депутаты. Не только народные депутаты, но и представители высших органов исполнительной власти, министерств, ведомств госучреждений", - рассказал Холодницкий.

Он уточнил, что количество представлений зависит от "качества и скорости следствия, качества собранной доказательной базы и готовности прокуроров объявлять, сообщать и согласовывать подозрения".

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