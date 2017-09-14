Туск в кулуарах ООН встретится с Порошенко - Евросовет

Встреча запланирована на 19 сентября

В кулуарах сессии Генассамблеи ООН запланирована встреча президента Петра Порошенко с президентом Европейского совета Дональдом Туском. Об этом собственному корреспонденту Укринформа в Брюсселе сообщили в офисе президента Евросовета.

"На вторник, 19 сентября, в Нью-Йорке запланирована встреча с президентом Украины Петром Порошенко", - сказали в Евросовете.

Встреча запланирована на 15.00 по местному времени.

Как сообщалось ранее, Порошенко выступит на заседаниях Генассамблеи и Совбеза ООН, где поднимет вопрос о введении миротворческой миссии в Донбасс.

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