Туск в кулуарах ООН встретится с Порошенко - Евросовет
14.09.2017 21:48
Встреча запланирована на 19 сентября
Дональд Туск и Петр Порошенко
В кулуарах сессии Генассамблеи ООН запланирована встреча президента Петра Порошенко с президентом Европейского совета Дональдом Туском. Об этом собственному корреспонденту Укринформа в Брюсселе сообщили в офисе президента Евросовета.
"На вторник, 19 сентября, в Нью-Йорке запланирована встреча с президентом Украины Петром Порошенко", - сказали в Евросовете.
Встреча запланирована на 15.00 по местному времени.
Как сообщалось ранее, Порошенко выступит на заседаниях Генассамблеи и Совбеза ООН, где поднимет вопрос о введении миротворческой миссии в Донбасс.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
18:28
-
18:13
-
08:00
-
16:04
-
16:40
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Новости партнеров