США ввели санкции против двух украинских авиакомпаний

Санкции введены за сотрудничество с компаниями Ирана против авиакомпаний "Khors Air" и "Dart Airlines"

Департамент управления контроля за иностранными активами Минфина США ввел санкции против 11 лиц и частных компаний за участие в поддержке санкционных представителей Ирана. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте американского ведомства.

В частности, санкции введены против украинских авиакомпаний "Khors Air" и "Dart Airlines" за "поддержку авиалиний", которые находятся под санкциями.

Еще одна иностранная компания, на которую наложены санкции, поддерживает программы баллистических ракет Ирана.

Кроме того, меры введены против организаций, базирующихся в Иране - они несут ответственность за вредоносные кибератаки на финансовую систему США.

Экономические санкции, введенные Минфином, ограничивают доступ к финансам и имуществу компаний, а также грозят аналогичными мерами тем юридическим и физическим лицам, которые будут каким-либо образом взаимодействовать с организациями или лицами, на которые были наложены санкции.

Согласно данным avianews.com, компания "Dart Airlines" принадлежит Иванне Гормоти, которая раньше работала стюардессой в авиакомпании "Хорс", которая в середине 2010 года вместе с "Дарт" принадлежала киевлянину Сергею Тамчани". На сайте компании указано, что это украинский авиаперевозчик, основанный в 1997 году.

"Основная деятельность авиакомпании Дарт - групповые чартерные программы на среднемагистральных воздушных судах и разовые заказные рейсы на business-jet самолетах".

Компания "Khors" сообщает о себе, что специализируется на пассажирских и чартерных перевозках, основана была в декабре 1990 года.

avianews.com указывает, что "владельцами значатся четыре малоизвестные физлица. К 2010 году среди учредителей был киевлянин Сергей Тамчани, который также владел авиакомпанией "Дарт".

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