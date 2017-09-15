Порошенко: От ядерной бомбы больше гарантий, чем от "Будапешта"

Если кто-то считает, что после окончания войны в Украине в мире все вернется "к тому, как было раньше", то эти люди ошибаются, заявил президент

В начале XXI века на планете сложился новый мировой порядок, где в цене "право сильного", и возвращение к мироустройству с уважением к международным правам "спокойным не будет". Об этом во вступительной речи на открытии 14-й ежегодного форума Ялтинская европейская стратегия в Киеве заявил президент Петр Порошенко.

Говоря о том, как Украина выстояла и продолжает сдерживать российскую агрессию - как вооруженную, так и на других фронтах, глава государства процитировал немецкого мыслителя Фридриха Ницше.

"Мы оказали сопротивление. То, что вас не убивает, делает вас сильнее. Это высказывание Ницше, и оно, по моему мнению, полностью отражает суть того, что происходит сейчас в геополитике. Мы уже живем в новом мире... Тихо и спокойно на пути к возобновлению миропорядка не будет", - предостерег Порошенко.

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По словам президента, если кто-то считает, что после окончания войны в Украине все в мире вернется "к тому, как было", то "эти люди абсолютно ошибаются".

"Хотя бы потому, что нельзя воскресить тысячи украинцев, и потому, что подписи под Будапештским меморандумом дают меньше гарантий безопасности, чем одна ядерная бомба. Мы должны выстоять и не дать некоторым политикам вернуть нас в темное средневековье", - резюмировал глава государства.

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