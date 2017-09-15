Украина готова передать закон об образовании на экспертизу ЕС

Дети в школах нацменьшинств - украинские граждане, и основным языком обучения в стране должен быть украинский, подчеркнула руководитель Минобразования

Министерство образования готово направить резонансный новый закон об образовании на экспертизу в Совет Европы, однако настаивает на том, что основным языком обучения в стране должен быть украинский. Об этом на брифинге после встречи с послами и представителями 11 стран Евросоюза, ОБСЕ и Совета Европы сообщила министр образования Лилия Гриневич, передает корреспондент LIGA.net.

"Мы видим, что пока наиболее сложные переговоры идут с Венгрией и Румынией… Возможно, это мое субъективное мнение, но мне кажется, что нагнетание этого вопроса связано с определенной политической борьбой, которая происходит на политических аренах внутри этих стран. Мы хотим заверить, и я об этом сказала послам, что для нас дети в школах национальных меньшинств - это те же самые украинские граждане, которые учатся в обычной украинской школе. И с нашей стороны самое важное одно: нельзя допустить, чтобы из-за обучения в школе для национальных меньшинств у них сужался доступ к последующим звеньям образования", - сказала министр.

По ее словам, недопустимо, чтобы на территориях компактного проживания нацменьшинств у детей "было только два пути" - или оставаться со средним образованием, поскольку они не знают украинского языка и не смогут поступить в вузы, или уезжать из Украины и поступать в университеты стран, чей язык они знают.

Кроме того, без знания украинского языка у детей нет возможности работать на госслужбе или в органах высшего самоуправления, заявила Гриневич.

Глава Минобразования рассчитывает, что экспертиза Совета Европы, которая может быть достаточно длительной, не повлияет на подписание принятого закона президентом Петром Порошенко и на разработку подзаконных актов для его внедрения.

Также она добавила, что ведомство готово проводить консультации с представителями других стран для совместной разработки имплементирующих закон постановлений Кабмина и проектов Верховной Рады. В частности, Минобразования готово обсуждать условия переходного периода и количество предметов в школе нацменьшинств, которые дети будут изучать на родном языке.

Читайте также: Климкин: Украина гарантирует развитие языков нацменьшинств

5 сентября 2017 года Рада одобрила реформу образования. Согласно новому закону, который пока не подписан президентом, представители нацменьшинств смогут получать образование на родном языке наряду с государственным в дошкольных учреждениях и начальной школе, представители коренных народов - в дошкольных учреждениях и средней школе. На дальнейших стадиях обучения предусмотрена возможность изучения языка коренного народа или нацменьшинства как отдельного предмета.

Обеспокоенность по поводу нормы закона об обучении на языках нацменьшинств сначала выразила Румыния, а вслед за ней Венгрия. Отказаться от нововведения Украину призвал и президент Молдовы Игорь Додон, известный своей пророссийской риторикой.

В Минобразования тем временем утверждают, что данная норма соответствует Конституции и Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.