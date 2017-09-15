Гриневич привела факты языковой ситуации в школах нацменьшинств

Среди детей в школах для нацменьшинств почти 91% учеников обучаются на русском языке

Попытки помешать детям в регионах компактного проживания нацменьшинств выучить украинский язык, который необходим для госслужбы, ограничат им в будущем доступ к многим должностям. Об этом на брифинге после встречи с послами и представителями 11 стран Евросоюза, ОБСЕ и Совета Европы сообщила министр образования Лилия Гриневич, передает корреспондент LIGA.net.

"Дам несколько фактов об образовании национальных меньшинств в Украине, какая у нас сегодня ситуация в Украине. Фактически около 400 тысяч детей учатся в 735 учебных заведениях. Среди этих детей 90,5% детей учатся в школах с русским языком. И только 0,5% - школы с языками других нацменьшинств", - пояснила она.

По словам Гриневич, статья 7 нового закона об образовании, наоборот, расширяет возможности для детей других национальных меньшинств.

"Мы предусматриваем, что языком обучения в государственных и коммунальных учебных заведениях Украины является украинский государственный язык. Украинский язык в стране является фактором нацбезопасности, и необходимо для каждого гражданина Украины, чтобы у него был доступ к госслужбе, к работе в органах местного самоуправления. Знание украинского языка является необходимостью. И любое ограничение для наших детей в их возможности овладеть этим языком фактически будет ограничивать их доступ на эти должности", - сказала она.

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5 сентября 2017 года Рада одобрила реформу образования. По новому закону, который еще не подписан президентом, представители нацменьшинств смогут получать образование на родном языке наряду с государственным в дошкольных учреждениях и начальной школе, представители коренных народов - в дошкольных учреждениях и средней школе. На дальнейших стадиях обучения предусмотрена возможность изучения языка коренного народа или нацменьшинства как отдельного предмета.

Обеспокоенность по поводу закона выразила Румыния, вслед за ней - Венгрия, а после - и президент Молдовы Игорь Додон. В России увидели "максимальное ущемление интересов миллионов русскоязычных".

Минобразования утверждает, что закон соответствует Конституции и Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств.

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