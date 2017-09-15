В НАПК заявили о нарушении после проверки декларации Добродомова

Депутата вызвали в НАПК для ознакомления с протоколом

Нацагентство по предотвращению коррупции заявило об обнаружении административного правонарушения при проверке декларации депутата Дмитрия Добродомова и просит его прибыть в офис НАПК для ознакомления с протоколом. Об этом сообщает пресс-служба агентства.



Депутат приглашен в НАПК на 10:00 20 сентября.

Отмечается, что проверка декларации была проведена на основании решения НАПК от 22 июня 2017 № 235 "О проведении полной проверки деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2015 и 2016 годы " и решения НАПК от 21 августа 2017 № 537" О продлении срока полной проверки декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2016, представленной Добродомовым Дмитрием Евгеньевичем".

В сообщении НАПК сказано, что при проведении проверки "было выявлено административное правонарушение, связанное с коррупцией, предусмотренное частью первой статьи 172-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение требований относительно совместительства и совмещения с другими видами деятельности), в связи с чем составлен протокол об административном правонарушении в отношении народного депутата Украины Дмитрия Добродомова".

В агентстве сообщили, что вызвали Добродомова официальным письмом.

Согласно процедуре, протокол после ознакомления будет передан на заседание НАПК, для принятия решения о целесообразности направления материалов дела в суд.

"В дальнейшем протокол вместе с копией решения Национального агентства и другими материалами в трехдневный срок с момента его составления направляется в местный общий суд по месту совершения правонарушения, связанного с коррупцией", - сказано в сообщении.





Фото: nazk.gov.ua

Ранее советник главы МВД Антон Геращенко опубликовал список народных депутатов, которые незаконно пересекли польско-украинскую границу вместе с экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили. В список входит Дмитрий Добродомов. Позже в МВД сообщили, что все пятеро депутатов вызваны на допрос в связи с инцидентом на границе.

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