Суд арестовал экс-министра юстиции Лавриновича

Чиновник времен Виктора Януковича подозревал о таком повороте событий и еще на вчерашнее судебное заседание взял с собой "тревожный чемоданчик"

Судья Печерского суда Олеся Батрин удовлетворила ходатайство прокуратуры о мере пресечения для экс-министра юстиции Александра Лавриновича и арестовала его до 2 ноября 2017 года. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net.

Прокуратура просила суд избрать для Лавриновича меру пресечения арест. По мнению следствия, экс-министр может скрываться, влиять на свидетелей и других фигурантов производства. Например, на своего бывшего заместителя Богатыря. Другой санкции, кроме ареста, статья 109, по которой подозревается Лавринович, не предусматривает.

"Я понимал, что такая вероятность существует", - сказал Лавринович в комментарии журналистам.

Еще на вчерашнее судебное заседание он взял с собой "тревожный чемоданчик", который, по его словам, собрала ему жена.

Лавриновича подозревают в соучастии в узурпации власти беглым президентом Виктором Януковичем. Янукович был избран президентом с полномочиями, ограниченными редакцией Конституции 2004 года. После решения Конституционного суда 2010 года о возврате к редакции Конституции 1996 года, Лавринович распорядился обнародовать это решение и привести законодательство в соответствие с ней. Старую редакцию Конституции вернули без решения парламента. Янукович получил более широкие президентские полномочия.

Адвокат Лавриновича Евгений Солодко заявил, что Лавринович не скрывался и не намерен скрываться от следствия, так как не считает себя виновным. Поддержать Лавриновича в суде пришли депутаты Оппозиционного блока Вадим Новинский, Николай Скорик и Александр Вилкул.

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