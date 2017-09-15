Мир заставит РФ уйти из Донбасса и Крыма - экс-спикер Конгресса

Гингрич считает, что Россия под давлением санкций сначала проиграет на востоке Украине, а потому - в Крыму

Россия будет вынуждена уйти с Донбасса и Крыма, потому что мир не отступится. Об этом заявил экс-спикер Конгресса США Ньют Гингрич на встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.

"Мне кажется, что мир не отступится. Личность Путина такова, что для него почти невозможно действовать по-другому, кроме как враждебно. Давление будет сильнее, будет все больше волн санкций", - сказал он.

Гингрич отметил, что Украине, скорее всего, предоставят оборонное оружие, а потому "все это будет увеличивать цену противостояния для Путина".

"Он сначала проиграет на востоке Украины, потому - в Крыму", - считает американский политик.

Он также считает, что агрессия не даст России желаемого величия, а изоляция - будет нарастать, экономические процессы в стране - ухудшаться.

"Это не приводит к величию и делает их все более изолированным. Возможно три, может быть пять лет к возвращения востока Украины - наступит момент, когда эта изоляция станет для России невыносимой" - заявил экс-спикер Конгресса.

По его словам, администрация президента Дональда Трампа рассчитывала улучшить отношения с Россией, но действия Путина развеяли такие надежды за один месяц.

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