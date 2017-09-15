ГПУ будет просить для Сакварелидзе самую мягкую меру пресечения

После судебного заседания Сакварелидзе приглашен на допрос для дачи показаний

В Генпрокуратуре заявили, что намерены просить для подозреваемого в незаконной переправке людей через границу Давида Сакварелидзе избрание меры пресечения в виде личного обязательства. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

"На судебном заседании, которое состоится в понедельник, 18 сентября 2017, в 09.30, прокуратура намерена просить Галицкий районный суд избрать для Д. Сакварелидзе наиболее мягкую меру пресечения - личное обязательство", - сказано в сообщении.

После судебного заседания Сакварелидзе приглашен на допрос для дачи показаний.

В ГПУ напомнили, что, личное обязательство заключается в возложении на подозреваемого обязательства выполнять возложенные на него следственным судьей, судом обязанности, предусмотренные ст. 194 УПК.

Напомним, Сакварелидзе подозревается в незаконной переправке лиц через государственную границу 10 сентября 2017 года, когда около 20:00 экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили и его сторонники незаконно пересекли польско-украинскую границу в пункте пропуска Шегини.

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