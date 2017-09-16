На журналистов Схем напали сотрудники госохраны в Конча-Заспе

Инцидент произошел у ресторана в Конча-Заспе, где на закрытом мероприятии были Порошенко, Гройсман, Геращенко и другие политики

На съемочную группу программы Схемы напали сотрудники Управления государственной охраны Украины. Об этом заявил журналист Михаил Ткач на своей странице в Facebook.

"Только в Конча-Заспе возле одного из ресторанов, где в это время находился президент Порошенко, премьер-министр Гройсман, вице-спикер Геращенко и целый ряд политиков, на меня и оператора совершили нападение сотрудники Управления государственной охраны, пытаясь помешать съемке". - сообщил он.



"Мы были в пяти метрах от дороги, возле леса, где на нас набросились сотрудники УГО, которые повалили оператора. Мы вырвались на дорогу. У оператора болит рука, а я пока ничего не чувствую", - также сказал Ткач, передает Радио Свобода.



Кроме этого, он добавил, что когда он попытался вызвать полицию, сотрудники УГО снова на них напали.



"Я сорвал вызов и начал это снимать", - подчеркнул он.



"В одном из загородных ресторанов под Киевом вечером началось закрытое мероприятие. Мы бы не обратили на него внимание, если бы не большое количество админресурса рядом - от сотрудников УГО до пожарных", - написала в своем Facebook журналист и автор Схем Наталия Седлецкая. "Оказалось - у одного очень высокопоставленного лица - семейный праздник", - добавила она.

Она отметила, что съемочная группа хотела выяснить, почему частную вечеринку обслуживают бюджетники.



"Сотрудники Управления госохраны физически заломили нашего журналиста и повалили на землю оператора. Мы вызвали полицию и пишем заявление о препятствовании журналистской деятельности", - резюмировала она.

Отмечается, что Схемы - это совместный проект журналистских расследований Радио Свобода и телеканала UA:Первый.

Фото: www.facebook.com/natalie.sedletska

Фото: www.facebook.com/natalie.sedletska

Фото: www.facebook.com/natalie.sedletska

Фото: www.facebook.com/mixailotkach

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