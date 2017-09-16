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Суд оставил Сакварелидзе без меры пресечения

16.09.2017 09:59
Суд удовлетворил ходатайство Сакварелидзе и не избрал ему никакой меры пресечения
Суд оставил Сакварелидзе без меры пресечения
Давид Сакварелидзе

Галицкий суд Львова не избрал экс-заместителю генпрокурора Давиду Сакварелидзе. Об этом он сообщил на странице в Facebook.

На судебное заседание пришли народные депутаты, которые были готовы взять Сакварелидзе на поруки. В частности,  Егор Соболев, Юрий Деревянко, Владимир Парасюк, Светлана Залищук и Сергей Лещенко. 

Ранее в Генпрокуратуре заявили, что намерены просить для Сакварелидзе избрание меры пресечения в виде личного обязательства. 

Сакварелидзе подозревается в незаконной переправке лиц через государственную границу 10 сентября 2017 года, когда около 20:00 экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили и его сторонники незаконно пересекли польско-украинскую границу в пункте пропуска Шегини.  

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ЛIГАБiзнесIнформ
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