Суд оставил Сакварелидзе без меры пресечения

Суд удовлетворил ходатайство Сакварелидзе и не избрал ему никакой меры пресечения

Галицкий суд Львова не избрал экс-заместителю генпрокурора Давиду Сакварелидзе. Об этом он сообщил на странице в Facebook.



На судебное заседание пришли народные депутаты, которые были готовы взять Сакварелидзе на поруки. В частности, Егор Соболев, Юрий Деревянко, Владимир Парасюк, Светлана Залищук и Сергей Лещенко.

Ранее в Генпрокуратуре заявили, что намерены просить для Сакварелидзе избрание меры пресечения в виде личного обязательства.

Сакварелидзе подозревается в незаконной переправке лиц через государственную границу 10 сентября 2017 года, когда около 20:00 экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили и его сторонники незаконно пересекли польско-украинскую границу в пункте пропуска Шегини.

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