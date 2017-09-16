ФРГ: Проект РФ по миротворцам - не повод для смягчения санкций

Она назвала предложения президента РФ Владимира Путина "нежными побегами" прогресса

Российский проект резолюции ООН о размещении миротворцев в Донбасса - не повод для смягчения антироссийских санкций. Об этом сказала канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью медиагруппе Funke, сообщает Reuters.

Она заявила, что предложения президента РФ Владимира Путина - "нежные побеги" прогресса, "которые пока не дают оснований для смягчения санкций".

"Аннексия (Крыма, - ред.) противоречит международному праву и не может быть принята", - сказала Меркель.

5 сентября 2017 года постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия направила в Организацию проект резолюции о размещении миротворцев на линии соприкосновения в Донбассе. Путин отметил, что наличие миротворцев ООН в Донбассе "пошло бы на пользу разрешению конфликта", однако затем уточнил, что в его понимании речь идет о "людях, которые обеспечивают безопасность миссии ОБСЕ", и которые "должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях".



Украина выступила против участия РФ в миротворческой миссии ООН в Донбассе в том случае, если решение о проведении такой операции все же будет принято.

Германия высказалась против обсуждения вопроса миротворцев с боевиками ЛДНР, а Польша считает, что миротворцы должны размещаться на украинско-российской границе, а не на линии соприкосновения, как предлагает РФ.

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