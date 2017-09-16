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Луценко: Нам нужен антикоррупционный суд

16.09.2017 18:30
Генпрокурор призвал как можно скорее начать создавать в Украине антикоррупционный суд
Луценко: Нам нужен антикоррупционный суд
Юрий Луценко

В Украине должен быть создан антикоррупционный суд. Об этом сказал генеральный прокурор Юрий Луценко на 14-м ежегодном форуме Ялтинской европейской стратегии.

"Нам нужен антикоррупционный суд. Мы должны его создать", - подчеркнул он.

Генпрокурор отметил, что он против идеи создания такого суда политиками.

Он призвал Верховную Раду как можно скорее осуществить законодательную работу для запуска суда. "Давайте в этом году сформируем палату и как можно скорее начнем создавать антикоррупционный суд", - сказал Луценко.

Вчера президент Петр Порошенко сказал, что Украине нужен срочный независимый аудит антикоррупционной системы, однако нет времени дожидаться создания антикоррупционного суда. "Что касается антикоррупционного суда, то мы зарегистрировали законопроект в парламенте. Вся судебная реформа, включительно с конституционной, должна пройти экспертизу Венецианской комиссии, Совета Европы и экспертов Евросоюза", - сказал он.

Глава государства выразил надежду, что антикоррупционная палата может быть создана через месяц.

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