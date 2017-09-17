Вступило в силу решение СНБО о расходах на оборону в 2018 году

Правительство должно предусмотреть в проекте госбюджета-2018 расходы на безопасность и оборону в объеме не менее 5% от ВВП

Президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО от 13 сентября 2017 года о предложениях к проекту госбюджета на 2018 год по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны. Соответствующий указ №278/2017 глава государства подписал в пятницу, 15 сентября, сообщает его пресс-служба.

Данным решением СНБО поручил Кабмину предусмотреть в законопроекте о госбюджете на следующий год расходы на обеспечение нацбезопасности и обороны в объеме не менее 5% от ВВП.

На потребности сектора безопасности и обороны правительство должно выделить не менее 165 372,3 млн грн, в том числе не менее 158 997,3 млн грн - из общего фонда бюджета, 6 375 млн грн - из специального фонда.

В частности, для нужд Минобороны в 2018 году в общем фонде бюджета должно быть предусмотрено 81 689,2 млн грн, в специальном - 1 625,3 млн грн.

На финансирование Нацгвардии должно быть предусмотрено за счет общего фонда бюджета 10 354 млн грн, за счет спецфонда - 739 млн грн.

Кабмин должен предусмотреть также финансирование Нацполиции в объеме 24 277,2 млн грн из общего фонда и 90 млн грн - из специального.

Администрации Госпогранслужбы в 2018 году СНБО поручил выделить 9 010,6 млн грн за счет общего фонда бюджета и 33,2 млн грн - за счет спецфонда.

Читайте также: Оборонный бюджет 2018-го будет не менее 162,7 млрд грн - Турчинов

Госслужбе по чрезвычайным ситуациям должно быть предусмотрено финансирование в объеме 9 774,6 млн грн из общего фонда и 969,4 млн грн - из специального.

В то же время в госбюджете-2018 на финансирование СБУ должно быть предусмотрено 7 491,1 млн грн за счет средств общего фонда и 160,9 млн грн - за счет средств спецфонда.

Правительству также поручено рассмотреть вопрос финансирования в 2018-м государственной целевой программы создания и освоения производства боеприпасов и продуктов спецхимии до 2021 года и программы реформирования и развития оборонно-промышленного комплекса до 2021 года в объеме 0,5% от ВВП (но не менее 6 млрд грн) сверх объема расходов на финансирование сектора безопасности и обороны, определенного концепцией развития сектора.

Контроль за выполнением данного решения возложен на секретаря СНБО Александра Турчинова.

Ранее в сентябре 2017-го комитет по вопросам ассигнований Сената США утвердил проект закона, которым, в частности, предусматривается увеличение помощи Украине на оборонные цели в 2018 году.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.