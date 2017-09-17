Глава Совфеда РФ "не видит смысла" в миротворцах ООН на границе

Председатель Совфеда РФ заявила, что смысла в присутствии миротворцев ООН на границе между Украиной и Россией нет

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что не видит логики в предложении Госдепа США разместить миротворцев ООН на границе России и Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Матвиенко напомнила, что президент страны-агрессора Владимир Путин дал поручение МИДу обратиться в ООН с запросом на размещение миротворцев в зоне конфликта в Донбассе.

По словам главы Совфеда миротворцы нужны, чтобы обеспечивать безопасность сотрудников миссии ОБСЕ. "Если сотрудники ОБСЕ будут не только на линии соприкосновения (а они ездят по всей территории), то, естественно, миротворцы будут сопровождать их по всей территории, но сопровождать, обеспечивая безопасность. Другого смысла в этих миротворцах нет", - заявила Матвиенко.



14 сентрября спикер Госдепа Хезер Нойерт сообщила, что США выступают за размещение миротворцев ООН в Донбассе, в том числе на всей оккупированной территории и на границе с Россией. Президент Петр Порошенко, выступая на 14-м ежегодном форуме Ялтинской европейской стратегии, отметил, что введение миротворческой миссии на всю оккупированную территорию Донбасса остановит поток оружия и военных из России, а информация от миротворцев может быть использована в будущем суде против страны-агрессора.



До этого, 5 сентября, постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия направила в Организацию проект резолюции о размещении миротворцев на линии соприкосновения в Донбассе. Путин отметил, что наличие миротворцев ООН в Донбассе "пошло бы на пользу разрешению конфликта", однако затем уточнил, что в его понимании речь идет о "людях, которые обеспечивают безопасность миссии ОБСЕ", и которые "должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях".



Украина выступила против участия РФ в миротворческой миссии ООН в Донбассе в том случае, если решение о проведении такой операции все же будет принято.