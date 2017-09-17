Крымчанам будут отключать электричество в осенне-зимний период

Отключение электроэнергии связано с "тенденциями" развития оккупированного Крыма

В оккупированном Крыму анонсировали отключение электроэнергии в осенне-зимний период. Об этом сообщил так называемый заместитель министра топлива и энергетики полуострова Сергей Бажан через подконтрольное издание Новости Крыма.



"На осенне-зимний период в Крыму и Севастополе прогнозируется потребление электроэнергии в 1467 мегаватт. 1181 МВт будет проходить на полуостров, а 286 МВт в Севастополь. В прошлом году самый высокий максимум вечернего потребления за последние пять лет составил 1456 МВт. Так, учитывая тенденции развития Крыма во всех экономических сферах планируется разработать график временных отключений", - сообщил Бажан.



Кроме этого, он уточнил, что все графики согласованы с Крымеэнерго и объем отключений составит до 360 МВт. Однако на сайте ведомства об отключении оккупанты информацию еще не разместили.

22 августа 2017 года уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что предприятие Крымский титан, которое находится в Армянске на территории аннексированного Крыма и бенефициаром которого является бизнесмен Дмитрий Фирташ, получает электричество и сырье с материковой Украины.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.