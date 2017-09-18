Порошенко ратует за расширенный мандат миротворцев в Донбассе

Киев хочет, чтобы миротворцы ООН имели право применять оружие в ОРДЛО не только для самообороны, а и "в случае необходимости", рассказали у президента

Во время выступления на Генассамблее ООН президент Петр Порошенко будет настаивать на расширенном мандате миротворцев от Организации для Донбасса с правом применения оружия. Об этом на заседании согласительного совета парламента заявила представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко, передает корреспондент LIGA.net.

"В среду президент будет выступать на Совете безопасности ООН и в Генеральной ассамблее ООН. Президент на Совбезе будет настаивать на расширенном мандате миротворцев ООН по поддержанию мира, который позволит голубым шлемам применять оружие в случае необходимости, и не только для самообороны", - сказала она.

Луценко подчеркнула, что основными требованиями Украины будут размещение миротворческой миссии на всей временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, ее обязательное присутствие на всей линии неконтролируемой границы с Россией.

Также среди обязательных пунктов этого проекта, подчеркнула она, обязательное выведение российских войск и инструкторов с территории Украины и разоружение террористов.

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5 сентября 2017 года РФ направила в ООН проект резолюции о миротворцах на линии соприкосновения в Донбассе. Президент государства-агрессора России Владимир Путин отметил, что это "пошло бы на пользу разрешению конфликта", однако затем уточнил, что в его понимании речь идет о "людях, которые обеспечивают безопасность миссии ОБСЕ", и которые "должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях".

Украина выступила против участия РФ в миссии, если решение о проведении такой операции ООН все же будет принято. 20 сентября президент Петр Порошенко выступит на Генассамблее в Нью-Йорке, где поднимет вопрос о введении миротворческой миссии на всю временно оккупированную часть Донбасса.

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