Хорватия поможет в реабилитации украинских военных - МИД
Хорватия поможет Украине в реабилитации военных, пострадавших во время участия в боевых действия в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.
Вчера, 18 сентября, в рамках участия министра иностранных дел Украины Павел Климкин в 72 сессии ГА ООН состоялась двусторонняя встреча с вице-премьер-министром, министром иностранных и европейских дел Республики Хорватия Марией Пейчинович-Бурич.
"Собеседники обсудили ряд вопросов повестки дня, в частности, запланирован визит президента Хорватии в Украине, безопасность в регионе, инициативы в рамках международных организаций, а также вопросы реабилитации пострадавших во время АТО", - сказано в сообщении.
"Хорватия окажет помощь в реабилитации пострадавших во время АТО", - сообщает пресс-служба в своем Twitter.
Также сказано, что одной из главных тем встречи стал вопрос расширения сотрудничества в энергетической сфере. Стороны договорились более детально обсудить этот вопрос во время визита Климкин в Загреб в ближайшее время.
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