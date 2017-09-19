Премьер Болгарии заявил о необходимости снять санкции с России

По его словам, оборонная доктрина Болгарии направлена против России, поскольку его страна является членом НАТО, а НАТО главным врагом определяет РФ

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что оборонная доктрина Болгарии направлена ​​против России, поскольку НАТО определяет РФ главной угрозой, однако сообщил о необходимости отмены антироссийских санкций ЕС. Об этом он заявил в понедельник, 18 сентября, после официального открытия офиса Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) в Софии, передает БГНЕС.

"Поскольку Болгария является членом НАТО, а НАТО своим главным врагом определяет Россию, наша оборонная доктрина направлена ​​против нее", - сказал Борисов.



"В то же время мы говорим о том, что мы должны хорошо и прагматично работать, чтобы иметь российских туристов, чтобы иметь интерконнектор с Россией для европейского газового хаба и чтобы вместе бороться с терроризмом ", - подчеркнул болгарский политик.



Также он заявил, что Болгария должна работать над отменой санкций ЕС против России, так как со следующего года Болгария председательствует в Совете ЕС.



"В то же время, мы должны работать политически, дипломатически, чтобы в следующем году во время нашего председательства снять санкции, снять напряжение между Европой и Россией. Получится ли у нас - это очень трудная задача, но мы будем стараться", - резюмировал он.



Канцлер ФРГ Ангела Меркель на днях заявила, что российский проект резолюции ООН о размещении миротворцев в Донбасса - не повод для смягчения антироссийских санкций. Она сказала, что предложения президента РФ Владимира Путина - "нежные побеги" прогресса, "которые пока не дают оснований для смягчения санкций".



2 августа 2017 года американский президент Дональд Трамп поставил подпись под текстом закона о введении новых санкций против Российской Федерации.



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