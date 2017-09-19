Климкин: Миссия ООН должна быть на всей оккупированной территории

По словам главы МИД, обеспечение постоянного мониторинга ОБСЕ за российско-украинской границей является непременным фактором полного выполнения Минска

Миссия ООН должна действовать на всей территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин на встрече с генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером, сообщает пресс-служба МИД.

Их встреча состоялась 18 сентября в Нью-Йорке в рамках общих дебатов 72-й сессии Генассамблеи ООН, на ней обсуждались вопросы выполнения минских договоренностей и политико-дипломатического урегулирования российско-украинского конфликта.

Стороны обсудили перспективы развертывания на территории Украины операции ООН по поддержанию мира. Климкин отметил, что такая миссия должна действовать на всей территории ОРДЛО, в том числе вдоль временно неконтролируемой части российско-украинской границы.

"Обеспечение постоянного мониторинга за российско-украинской границей является непременным фактором полного выполнения минских договоренностей", - заявил Климкин.

Отдельный акцент был сделан на важности вопроса обеспечения безопасности как представителей СММ ОБСЕ, так и гражданского населения на территории ОРДЛО.

Ранее Генсек ОБСЕ заявил, что путь введения миротворцев в Донбасс будет сложным.

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