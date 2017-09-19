В Госдуме негодуют из-за "насильственной украинизации" Украины

Российские законодатели заподозрили, что цель нового украинского закона об образовании - "полная ассимиляция русского населения" страны

В нелегитимной российской Госдуме подготовлено заявление, где новый закон Украины об образовании назван "актом насильственной украинизации". Такие мнения парламентариев государства-оккупанта изложены в проекте постановления, который доступен на сайте парламента РФ.

В Госдуме, пишут авторы заявления, "хорошо понимают", что реформа образования в Украине "направлена своим острием прежде всего на уничтожение остатков обучения на русском языке".

"Не случайно в новом законе об образовании нет даже упоминания о русском и других языках народов Украины", - негодуют в российском парламенте.

Авторы заявления также считают, что Верховная Рада "вновь провоцирует ситуацию, которая привела к гражданской войне на востоке Украины", и возмущаются, "как далеко от искомых европейских ценностей заходят в стране, добивающейся членства в ЕС".

Читайте также: Лавров о "скрепах" европейцев: Такого их деды не исповедовали

Когда постановление будет принято, Москва собирается направить его в ПАСЕ, ОБСЕ, Раду, парламенты соседних с Украиной государств и другие структуры.





Ранее "ущемление русскоязычных" в новом законе Украины увидели в МИД РФ.









5 сентября 2017 года Рада одобрила реформу образования . В языковом вопросе депутаты сошлись на том, что представители нацменьшинств смогут получать образование на родном языке наряду с государственным в дошкольных учреждениях и начальной школе, представители коренных народов - в дошкольных учреждениях и средней школе. На дальнейших стадиях обучения предусмотрена возможность изучения языка коренного народа или нацменьшинства как отдельного предмета.





Обеспокоенность по поводу нормы закона об образовании, касающейся обучения на языках нацменьшинств, выразила Румыния, Венгрия и молдавский президент Игорь Додон .









Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.