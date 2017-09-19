В Госдуме негодуют из-за "насильственной украинизации" Украины
19.09.2017 14:26
Российские законодатели заподозрили, что цель нового украинского закона об образовании - "полная ассимиляция русского населения" страны
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Фото: ЕРА
В нелегитимной российской Госдуме подготовлено заявление, где новый закон Украины об образовании назван "актом насильственной украинизации". Такие мнения парламентариев государства-оккупанта изложены в проекте постановления, который доступен на сайте парламента РФ.
В Госдуме, пишут авторы заявления, "хорошо понимают", что реформа образования в Украине "направлена своим острием прежде всего на уничтожение остатков обучения на русском языке".
"Не случайно в новом законе об образовании нет даже упоминания о русском и других языках народов Украины", - негодуют в российском парламенте.
Авторы заявления также считают, что Верховная Рада "вновь провоцирует ситуацию, которая привела к гражданской войне на востоке Украины", и возмущаются, "как далеко от искомых европейских ценностей заходят в стране, добивающейся членства в ЕС".
5 сентября 2017 года Рада одобрила реформу образования. В языковом вопросе депутаты сошлись на том, что представители нацменьшинств смогут получать образование на родном языке наряду с государственным в дошкольных учреждениях и начальной школе, представители коренных народов - в дошкольных учреждениях и средней школе. На дальнейших стадиях обучения предусмотрена возможность изучения языка коренного народа или нацменьшинства как отдельного предмета.
Сегодня, 19 сентября, спикер Рады Андрей Парубий подписал соответствующий закон. Чтобы избежать обвинений, Украина готова передать его на экспертизу ЕС, заявила глава Минобразования Лилия Гриневич. Также она привела привела наглядные факты языковой ситуации в школах нацменьшинств.
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