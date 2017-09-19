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В Раде снова попытаются закрыть российский центр культуры в Киеве

19.09.2017 15:53
В 2016 году соответствующий законопроект решили не принимать, чтобы не спровоцировать закрытия украинских организаций в РФ
В Раде снова попытаются закрыть российский центр культуры в Киеве
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Депутат от БПП Ирина Фриз планирует вернуть на рассмотрение Верховной Рады законопроект о запрете деятельности Российского центра науки и культуры в Киеве. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Деятельность Российского центра науки и культуры в Киеве должна быть немедленно прекращена", - написала Фриз.

Депутат напомнила, что законопроект о запрете деятельности центра (Законопроект №0090 о денонсации соглашения между Кабинетом министров Украины и Правительством РФ об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров) она вносила в парламент в 2016 году.

"Тогда было высказано предостережение, что принятие этого законопроекта приведет к закрытию российской властью украинских культурных центров в РФ. В рeзультате законопроект был временно отозван", - написала Фриз.

По ее мнению, необходимо вернуться к этому вопросу, так как деятельность Российского центра науки и культуры в Киеве, включающая в том числе отправку украинских детей в РФ с целью их пропагандистской обработки, угрожает национальной безопасности Украины.

"Убеждена, риски, связанные с закрытием украинского культурного центра в Москве меньше, чем те, которые связаны с дальнейшим функционированием Российского центра науки и культуры в Киеве", - написала депутат. 

В апреле 2017 года центр блокировали представители Нацкорпуса из-за проведения там "тотального диктанта". 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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