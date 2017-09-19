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Апелляционный суд разрешил задержать судью Киреева

19.09.2017 20:19
Бывшего судью Печерского райсуда должны задержать с целью привода для рассмотрения ходатайства о применении к нему меры пресечения
Апелляционный суд разрешил задержать судью Киреева
Родион Киреев

Апелляционный суд Киева предоставил разрешение на задержание бывшего судьи Печерского райсуда Родиона Киреева в деле об изменении меры пресечения экс-премьер-министру Юлии Тимошенко в 2011 году. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Киреева должны задержать с целью привода для рассмотрения ходатайства о применении к нему меры пресечения.

"...Предоставить разрешение на задержание подозреваемого Киреева Р.В. с целью его привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении к нему меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в решении суда.

Также суд отменил решение Деснянского райсуда Киева от 5 июля 2017 года, который отказал в удовлетворении соответствующего ходатайства следователя.

В конце августа в Одессе сотрудники Службы безопасности и прокуратуры задержали экс-судью Белгород-Днестровского горрайонного суда, подозреваемую в вынесении неправосудных решений об отчуждении государственной собственности. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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