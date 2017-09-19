Украина и Словакия усилят контроль на границе между странами

Президенты Украины и Словакии обсудили сотрудничество стран в разных сферах, а также договорились об усилении взаимодействия по пограничному контролю

Украина и Словакия усилят взаимодействие в вопросах установления совместного пограничного и таможенного контроля на государственной границе между двумя странами для большей эффективности борьбы с нелегальной миграцией и контрабандой. К такой договоренности пришли президенты Петр Порошенко и Андрей Киска во время встречи на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает пресс-служба президента Украины.

Стороны также отметили позитивные тенденции наращивания товарооборота между двумя странами. Как сообщается, главы государств подчеркнули важность проведения до конца текущего года заседаний двухсторонних комиссий в сфере экономики, промышленности, научно-технического сотрудничества, трансграничного сотрудничества и туризма.

Порошенко и Киска скоординировали позиции в вопросах деоккупации Крыма и размещения миротворцев ООН в Донбассе. Кроме того, представители Словакии выразили поддержку аргументов Порошенко по проголосованному Верховной Радой закону об образовании.

Ранее сегодня сообщалось, что Порошенко призвал президента Австрии Александра Ван дер Беллена поддержать инициативу введения миротворцев ООН в Донбасс.

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