Суд продлил еще на два месяца арест антимайдановца "Топаза"

Кромской участвовал в захвате здания Харьковской ОГА 1 марта 2014 года, а также принимал активное участие в массовых беспорядках весной 2014 года

Киевский суд Харькова продлил содержание под стражей известного антимайдановца Игната Кромского по прозвищу "Топаз" еще на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, передает Укринформ.

Заседание состоялось во вторник, 19 сентября.



"Сегодня в суде допросили еще одного потерпевшего и продолжили изучать доказательства. Кроме того, суд продлил меру пресечения на 60 дней", - сообщила пресс-секретарь прокурора Харьковской области Вита Дубовик.



Следующее заседание суда пройдет в пятницу, 22 сентября.