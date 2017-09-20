МИД Британии: Нужно менять визовую политику для украинцев

Впервые за последние годы в Великобритании заявили о готовности обсуждать изменение визовой политики по Украине

В министерстве иностранных дел Великобритании признали, что действующая визовая политика страны в отношении украинцев - неудовлетворительная. Об этом заявил государственный министр по делам Европы и Америки Алан Дункан в интервью изданию Европравда.

"Я слышал, как люди недовольны визовыми сборами. И я понимаю, что особенно острым это чувство стало сейчас, когда Украина получила визовую либерализацию со странами Шенгена, и Британия на этом фоне выглядит не очень хорошо. Могу заверить: я услышал этот очень четкий и громкий сигнал. И также могу заверить, что я буду обсуждать это на высшем уровне, как только вернусь из Украины", - сказал министр.

Дункан отметил, что причина жесткой визовой политики - то, что в Соединенное Королевство едет "очень много людей с разным прошлым".

"Мы сталкиваемся с рисками в сфере безопасности, в том числе из-за наших исторических связей с Ближним Востоком. Поэтому мы очень осторожны... Но я признаю, что в Украине у многих есть основания считать такую ​​визовую систему избыточной, слишком дорогой, чересчур медленной. Мы постоянно пересматриваем визовые правила для всех стран мира, и я уверен, что в определенный момент мы получим изменения (в отношении Украины, - ЕП)", - заявил Дункан.

То, что украинские заявки обрабатываются в Варшаве, связано с IT-вопросами, с персоналом и так далее. "На данный момент у нас нет планов создавать такой центр в Украине и для украинцев", - добавил Дункан.

19 сентября 2017 года сообщалось, что за три месяца действия безвизового режима въезда в ЕС, по состоянию на 11 сентября 2017 года, им воспользовались почти 236 тысяч граждан Украины, отказ во въезде без виз получил лишь 61 человек.

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