Польша официально подтвердила запрет въезда для Шереметы

В МИД Польши заявили, это решение связано с запретом на проведение поисков и эксгумации польских жертв войны и конфликтов на территории Украины

Польша официально подтвердила запрет на въезд в страну ответственному секретарю украинской Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников АТО, жертв войны и политических репрессий Святославу Шеремете. Об этом сообщает TVN 24.

Глава пресс-службы Министерства иностранных дел Польши Артур Ломарт подтвердил, что Шеремете было запрещено въезжать в Польшу. По его словам, это решение связано с запретом на проведение поисков и эксгумации польских жертв войны и конфликтов на территории Украины.

"Пропаганда преступных идеологий, включая нацизм, запрещена в Польше", - добавил Ломарт.

Пресс-секретарь Бешадского отделения пограничной охраны майор Эльжбета Пикор заявила, что Шеремета не соответствует условиям въезда в Польшу. "Его данные были в базе данных о нежелательных людях в нашей стране, поэтому его не приняли", - сказала она.

Сегодня, 18 ноября, в международном пункте пропуска Шегини польские пограничники не позволили Святослава Шеремету въезд в страну. На границе украинцу сообщили, что ему запрещен въезд в Польшу и зону Шенгена сроком на один год. МИД Украины вызвал посла Польши в связи с инцидентом.

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