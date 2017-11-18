МИД: Запрет на въезд Шеремете противоречит соглашениям с Польшей
18.11.2017 21:59
В МИД заявили, что запрет на въезд в Польшу чиновнику противоречит договоренностям Консультационного комитета президентов Украины и Польши
Вызванному в МИД Украины послу Польши в Украине Яну Пекло заявлено, что запрет на въезд в Польшу Святославу Шеремете противоречит договоренностям сопредседателей Консультационного комитета президентов Украины и Польши, которые были достигнуты 17 ноября 2017 в Кракове. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.
"Выражена надежда, что достигнутые накануне двусторонние договоренности позволят безотлагательно решить досадную ситуацию со Святославом Шеремета", - говорится в сообщении.
18 ноября, в международном пункте пропуска Шегини польские пограничники не позволили секретарю украинской Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников АТО, жертв войны и политических репрессий Святославу Шеремете въезд в страну. На границе украинцу сообщили, что ему запрещен въезд в Польшу и зону Шенгена сроком на один год. МИД Украины вызвал посла Польши в связи с инцидентом. Позже Польша официально подтвердила запрет на въезд в страну Шеремете.
17 ноября во время заседания консультационного комитета в Кракове заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев и руководитель канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский договорились о снятии моратория на эксгумацию тел польских жертв Второй мировой войны на территории Украины, который вызвал кризис в отношениях Польши и Украины.
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