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Канаду предупредили о киберугрозе со стороны России

20.11.2017 06:49
В киберпространстве нет границ и любая страна может попасть под удар нарастающей угрозы со стороны России
Канаду предупредили о киберугрозе со стороны России
Йенс Столтенберг (фото - EPA)

Канада и другие страны НАТО должны делать больше для противостояния России в ее использовании кибероружия. Об этом сказал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, передает CBC.

"Это постоянно растущая угроза и мы должны постоянно адаптироваться", - сказал Столтенберг, отметив, что цифровая угроза может задеть любого. 

"В какой-то степени каждая страна по соседству с Россией, потому что киберпространство не признает границ, поэтому можно сказать, что Канада - сосед России", - подтвердил также министр обороны Эстонии Юри Луйк.

Для НАТО главный приоритет - защита своей сети и противостояние дезинформации, отметил Столтенберг.

Ранее министры обороны стран-членов НАТО одобрили решение о создании новой структуры - Центра киберопераций. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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