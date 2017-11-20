Канаду предупредили о киберугрозе со стороны России
Канада и другие страны НАТО должны делать больше для противостояния России в ее использовании кибероружия. Об этом сказал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, передает CBC.
"Это постоянно растущая угроза и мы должны постоянно адаптироваться", - сказал Столтенберг, отметив, что цифровая угроза может задеть любого.
"В какой-то степени каждая страна по соседству с Россией, потому что киберпространство не признает границ, поэтому можно сказать, что Канада - сосед России", - подтвердил также министр обороны Эстонии Юри Луйк.
Для НАТО главный приоритет - защита своей сети и противостояние дезинформации, отметил Столтенберг.
Ранее министры обороны стран-членов НАТО одобрили решение о создании новой структуры - Центра киберопераций.
Читайте также: Россия столкнется с возмездием за кибератаки
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
11:02
-
11:04
-
10:19
-
10:27
-
08:30
Новости партнеров
- 76261
- 55583
- 49743
- 24184
- 23822