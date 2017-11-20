В Черное море зашел французский фрегат-"невидимка"
20.11.2017 06:47
Фрегат прошел через протоку Босфор и движется в северном направлении вдоль западного побережья
Фото: Yörük Işık/Twitter
В акваторию Черного моря вошел ракетный фрегат-"невидимка" ВМС Франции Лафайет. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на стамбульские СМИ.
В воскресенье, 19 ноября, французский фрегат F-714 Guepratte прошел через протоку Босфор.
Корабль движется в северном направлении вдоль западного побережья Черного моря.
В марте этого года французский фрегат уже заходил в Черное море - для участия в учениях. В марте 2015 года корабль заходил в одесский порт.
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