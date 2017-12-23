На Банковой определились с кандидатами в судьи КС

Конкурсная комиссия решила рекомендовать на должность судьи КС Украины шесть человек

Конкурсная комиссия определилась с претендентами на должность судьи Конституционного Суда Украины (КС) по квоте президента Украины. Об этом сообщает пресс-служба АП.

Комиссия решила рекомендовать на должность судьи КС Украины шесть человек.

В порядке приоритетности указаны фамилии кандидатов: Сергей Головатый, Василий Лемак, Анжелика Крусян, Павел Любченко, Сергей Чехович и Оксана Грищук.

Конституционный суд на пленарном заседании 12 декабря вновь не смог выбрать себе председателя. С момента истечения срока полномочий предыдущего главы суда Юрия Баулина (20 марта 2017 года) прошло почти девять месяцев.

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