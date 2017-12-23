Порошенко: Украина получит оружие из США без лишнего шума

Президент Украины сообщил, что решение руководства США предоставить Украине оборонительное оружие подтвердил госсекретарь Рекс Тиллерсон





"Как и договаривались с президентом Дональдом Трампом , без лишнего шума, спокойно, Украина получит летальное оборонительное оружие из США", - отметил президент Украины.





По словам Порошенко, это решение руководства США было подтверждено во время его вчерашнего разговора с госсекретарем Рексом Тиллерсоном





"Американское оружие в руках украинских воинов - не для наступления, а для решительного отпора агрессору, защиты украинских воинов и мирного населения, а также эффективной самообороны в соответствии со статьей 51 Устава ООН", -подчеркнул Порошенко.





Он выразил благодарность президенту США Дональду Трампу и американским друзьям Украины за двухпартийную поддержку страны - и со стороны демократов, и со стороны республиканцев, а также назвал решение о предоставлении оружия достойным ответом на продолжение оккупации украинской территории и невыполнение Москвой обязательств.





Ранее сегодня телеканал ABC News со ссылкой на четыре источника в Госдепартаменте США сообщил , что президент Дональд Трамп скоро объявит об одобрении им плана продажи противотанковых комплексов Украине, включая системы Javelin.





Посол Украины США Валерий Чалый подтвердил , что американская сторона приняла окончательное решение по поставкам Украине оружия, в том числе, - летального.





Заместитель министра иностранных дел государства-агрессора Сергей Рябков заявил , что США в "определенном смысле переступили черту", объявив о намерении передавать Украине вооружения прямого поражающего действия и поставки оружия могут привести "к новым жертвам" в Донбассе.



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