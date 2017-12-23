Порошенко: Украина получит оружие из США без лишнего шума
23.12.2017 18:35
Президент Украины сообщил, что решение руководства США предоставить Украине оборонительное оружие подтвердил госсекретарь Рекс Тиллерсон
Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)
Украина получит оборонительное оружие из США без лишнего шума. Об этом сообщил в Facebook президент Украины Петр Порошенко.
"Как и договаривались с президентом Дональдом Трампом, без лишнего шума, спокойно, Украина получит летальное оборонительное оружие из США", - отметил президент Украины.
По словам Порошенко, это решение руководства США было подтверждено во время его вчерашнего разговора с госсекретарем Рексом Тиллерсоном.
"Американское оружие в руках украинских воинов - не для наступления, а для решительного отпора агрессору, защиты украинских воинов и мирного населения, а также эффективной самообороны в соответствии со статьей 51 Устава ООН", -подчеркнул Порошенко.
Он выразил благодарность президенту США Дональду Трампу и американским друзьям Украины за двухпартийную поддержку страны - и со стороны демократов, и со стороны республиканцев, а также назвал решение о предоставлении оружия достойным ответом на продолжение оккупации украинской территории и невыполнение Москвой обязательств.
Ранее сегодня телеканал ABC News со ссылкой на четыре источника в Госдепартаменте США сообщил, что президент Дональд Трамп скоро объявит об одобрении им плана продажи противотанковых комплексов Украине, включая системы Javelin.
Посол Украины США Валерий Чалый подтвердил, что американская сторона приняла окончательное решение по поставкам Украине оружия, в том числе, - летального.
Заместитель министра иностранных дел государства-агрессора Сергей Рябков заявил, что США в "определенном смысле переступили черту", объявив о намерении передавать Украине вооружения прямого поражающего действия и поставки оружия могут привести "к новым жертвам" в Донбассе.
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