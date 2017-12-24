Сегодня в Украине пройдут выборы в 51 ОТГ

Первые выборы пройдут в пяти городских, 16 поселковых и 30 сельских объединенных территориальных громадах

Сегодня, 24 декабря, в Украине пройдут выборы в 51 объединенной территориальной громаде. Соответствующее решение ранее было принято Центральной избирательной комиссией.

Первые выборы пройдут в пяти городских, 16 поселковых и 30 сельских ОТГ. В состав 51 ОТГ вошли 256 местных советов.

По предварительным подсчетам, в выборах примут участие более 356 тыс граждан.

29 октября в Украине прошли выборы в 202 ОТГ, победу в которых одержал Блок Петра Порошенко.

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