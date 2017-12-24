В БПП заявили о победе на выборах в ОТГ

В партии заявили, что более 50% кандидатов на должности глав ОТГ, лидирующие на выборах согласно предварительным подсчетам, - выдвиженцы или члены БПП

Партия Блок Петра Порошенко побеждает на выборах в объединенных территориальных громадах в 17 областях. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба партии.

По предварительным данным, более 50% кандидатов на должности глав ОТГ, лидирующие на выборах согласно предварительным подсчетам, - выдвиженцы или члены БПП, говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, явка на выборах составила более 50%. Сегодня выборы прошли в 51 ОТГ.

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