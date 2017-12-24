USD:  27.75  28.06   EUR:  32.66  33.32  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

В БПП заявили о победе на выборах в ОТГ

24.12.2017 23:42
В партии заявили, что более 50% кандидатов на должности глав ОТГ, лидирующие на выборах согласно предварительным подсчетам, - выдвиженцы или члены БПП
В БПП заявили о победе на выборах в ОТГ

Партия Блок Петра Порошенко побеждает на выборах в объединенных территориальных громадах в 17 областях. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба партии.

По предварительным данным, более 50% кандидатов на должности глав ОТГ, лидирующие на выборах согласно предварительным подсчетам, - выдвиженцы или члены БПП, говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, явка на выборах составила более 50%. Сегодня выборы прошли в 51 ОТГ.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- будь в курсе событий. Подписывайся на наш Telegram

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 