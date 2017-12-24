В БПП заявили о победе на выборах в ОТГ
24.12.2017 23:42
В партии заявили, что более 50% кандидатов на должности глав ОТГ, лидирующие на выборах согласно предварительным подсчетам, - выдвиженцы или члены БПП
Партия Блок Петра Порошенко побеждает на выборах в объединенных территориальных громадах в 17 областях. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба партии.
По предварительным данным, более 50% кандидатов на должности глав ОТГ, лидирующие на выборах согласно предварительным подсчетам, - выдвиженцы или члены БПП, говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, явка на выборах составила более 50%. Сегодня выборы прошли в 51 ОТГ.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
18:25
-
вчера
17:46
-
вчера
12:38
-
22.12.17
14:20
-
23.12.17
12:10
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Новости партнеров