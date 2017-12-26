В Минобороны РФ намекнули на стягивание войск к границе Украины

Развитие военной инфраструктуры у западных границ России и в Арктике - среди приоритетов российской армии, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу

Министр обороны России Сергей Шойгу назвал среди приоритетов для армии РФ в ближайшей перспективе развитие военной инфраструктуры у западных границ страны-агрессора, а также в Арктике. Об этом глава российского Минобороны заявил на селекторном совещании 26 декабря, сообщает пропагандистский ресурс РИА Новости.

По словам Шойгу, в конце уходящего года будут подведены итоги выполнения поручений президента РФ Владимира Путина, которые, в частности, касаются перевооружения армии.

"Но и, конечно, есть серьезные поручения по освоению отдельных регионов. В данном случае я говорю об Арктике, я говорю об островной части на востоке (РФ) и, безусловно, все, что связано с укреплением наших западных границ", - отметил министр.

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Глава Минобороны России добавил, что в этом направлении уже проделана "большая работа, связанная с размещением соединений".

23 июля 2017 года Генштаб ВСУ сообщил, что Россия разместила на границе с Украиной три мотострелковые дивизии, которые предназначены для быстрых наступательных действий.

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