Что рассказал Байден об Украине в своих мемуарах

Бывший вице-президент США рассказал о последнем звонке Януковичу, позиции Обамы по Украине и попытках заставить Порошенко и Яценюка работать вместе

В ноябре в США вышла книга воспоминаний вице-президента США в 2009-2017 годах Джо Байдена "Обещай мне, папа". Книга посвящена сыну бывшего вице-президента США - Бо Байдену, который в мае 2015 года умер от рака головного мозга. В мемуарах Джо Байден рассказывает о борьбе сына с болезнью, своей роли в администрации Обамы и деятельности по урегулированию конфликтов в Восточной Европе и на Ближнем Востоке.

В администрации Обамы именно Джо Байден отвечал за украинское направление, неоднократно совершал визиты в Украину и требовал от украинского руководства бороться с коррупцией. LIGA.net приводит несколько цитат из книги, посвященных российско-украинской войне и дискуссиям Байдена с украинскими политиками.

О том, как Байден сказал Януковичу, что пришло время уходить

"Я сделал последний из многих срочных звонков Януковичу в конце февраля 2014 года, когда его снайперы убивали украинских граждан десятками и у нас была внушающая доверие информация о том, что он готовил еще более жестокий разгон. Я несколько месяцев обращал его внимание на то, что он должен проявлять сдержанность в обращении со своими гражданами, но в ту ночь, спустя три месяца после начала протестов, я сказал ему, что все кончено; пришло время отзывать своих боевиков и уходить. Я напомнил ему, что его единственными реальными сторонниками были его политические покровители и его связные в Кремле и что ему не следует ожидать, что русские друзья спасут его от этой катастрофы. Я сказал, что Янукович потерял доверие украинских людей и что история жестоко осудит его, если он будет продолжать убивать их. Опозоренный президент бежал из Украины на следующий день - благодаря мужеству и решимости протестующих, - и контроль над государством временно оказался в руках молодого патриота по имени Арсений Яценюк".

Обама предупреждал, что не может начать войну с РФ из-за Украины

"Он (Обама, - ред.) был всегда против существующей издавна ошибки позволять малым локальным военным конфликтам нечаянно перерастать в бушующие пожары, которые никто не сможет контролировать. Он предупреждал меня иногда, что не нужно делать чрезмерные обещания новому украинскому правительству. "Мы не собираемся посылать туда 82-ю воздушно-десантную (дивизию ВС США, - ред.), Джо. Они должны понимать это". Мы с президентом пришли к согласию, что мы можем и должны убедить наших европейских союзников в необходимости поддержки и расширения серьезных экономических санкций против России".

О противостоянии Яценюка и Порошенко

"Новый президент и новый премьер-министр Украины, тем временем, постоянно сталкивались с вопросами доверия. Президент Петр Порошенко и премьер Яценюк были из конкурирующих партий, прошедшие выборы были для них болезненными и разобщающими. Их политическое окружение делало ставку больше на сведение политических счетов, чем на управление. Фракции Порошенко и Яценюка тратили энергию на грызню друг с другом в то время, как им следовала создавать институты и силы безопасности, способные обороняться против Путина. У украинцев до сих пор не было сформированного правительства на конец ноября (2014 года, - ред.), через шесть месяцев после того, как Порошенко занял пост президента. Если бы не получилось сделать это в ближайшее время, это бы означало досрочные выборы. И это бы означало проблемы. Агенты Путина определенно бы накачали деньгами кампании пророссийских кандидатов и, вероятно, прекратили любые надежды на реальную независимость в Украине. Европейский союз и НАТО, скорее всего, оставили бы Украину как безнадежную проблему, и страна вошла бы в токсичную орбиту России. Храбрость и самопожертвование стольких людей во время Революции Достоинства ни к чему бы не привели".

О формировании коалиции осенью 2014 года

"Я провел месяцы, обмениваясь телефонными звонками и с Порошенко, и с Яценюком, пытаясь убедить их, по отдельности, поставить преданность стране выше преданности политической партии. Я потратил два полных дня в Киеве, пытаясь заставить Порошенко и Яценюка увидеть опасность их упрямого нежелания работать вместе. Я до сих пор работал над этой проблемой на моем пути из Киева 22 ноября... Яценюк позвонил мне, когда я уезжал и я пригласил его проехаться в аэропорт со мной. Мне нравился Арсений. Он был умный - доктор философии, экономист (кандидат экономических наук, - ред.) - но не зажатый академик. Он был серьезным молодым лидером, который заботился о том, чтобы его родная страна была функционирующей демократией с безопасными границами". У 40-летнего премьера была еще такая черта характера как идеализм, которую я очень ценил, и во время поездки в аэропорт на лимузине я апеллировал именно к этому его качеству. "Послушайте", - сказал я Яценюку, - вы должны быть с Порошенко. Вы должны быть командой. Вы не можете идти разными дорогами. Если новые выборы будут назначены, это будет катастрофа. Вы потеряете все. Говорю вам, Арсений, это в ваших силах. Вы должны быть человеком, оказывающим влияние. Вы можете сделать это. Это будет тяжело. Но вы можете сделать это".

Когда Яценюк дозвонился ко мне по безопасной линии, в Нантукете, у него были важные новости, и он хотел, чтобы я узнал их первым. Он сказал мне, что соперничающие партии только что сформировали новое коалиционное правительство. Он останется премьер-министром, но ключевой союзник Порошенко (Гройсман, - ред.) станет спикером нового парламента. Оба также пришли к согласию по повестке дня, с которой идти дальше. "Я держу обязательство, данное вам, господин вице-президент", - сказал он мне".

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