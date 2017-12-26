Опубликован текст законопроекта Порошенко об антикорсуде

В документе предлагается на законодательном уровне решить ряд вопросов о деятельности Высшего антикоррупционного суда

На сайте Верховной Рады опубликован текст президентского законопроекта №7440 о Высшем антикоррупционном суде (ВАС).

Согласно пояснительной записке, законопроектом предлагается возложить на Высший антикоррупционный суд рассмотрение как коррупционных уголовных производств, так и других связанных и объединенных с ними в одно уголовное производство преступлений.

Документом предлагается установить, что антикоррупционному суду будут подсудны коррупционные и связанные с коррупцией преступления, если размер предмета преступления или причиненного им вреда в 500 и более раз превышает размер прожиточного минимума.

При этом также предполагается установить, что другие суды не могут рассматривать уголовные производства по преступлениям, отнесенным к подсудности ВАС.

Законопроектом предполагается распространить юрисдикцию ВАС на всю территорию Украины. При этом предлагается воздержаться от введения на местном уровне антикоррупционных судов, в местных или апелляционных судах - должности антикоррупционных судей или на местах - следственных судей в антикоррупционных уголовных производствах, учитывая возможную загрузку и риск влияния региональных элит.

Согласно документу, ВАС будет рассматривать отнесенные к его ведению дела в качестве суда первой и апелляционной инстанций.

В законопроекте предлагается закрепить положение относительно определенной институциональной автономности Апелляционной палаты ВАС. Так, автономность этой палаты будет гарантироваться отдельным отбором кандидатов на должности судей Апелляционной палаты.

Из числа судей ВАС, рассматривающих дела в первой инстанции, предлагается избирать следственных судей сроком на 1 год без права переизбрания 2 года подряд.

Согласно законопроекту, возглавлять ВАС будет глава этого суда, который будет избираться на должность и освобождаться от должности собранием судей ВАС.

В то же время законопроектом устанавливаются ограничения для назначения на должность судьи ВАС отдельных категорий лиц в связи с пребыванием на определенных должностях в госорганах или занятием определенной деятельностью.

Законопроектом также вводится обязательное прохождение судьями ВАС психофизиологического исследования с применением полиграфа.

Документом предлагается определить ВАС главным распорядителем средств госбюджета по финансовому обеспечению его деятельности.

Законопроектом предлагается установить дополнительные гарантии безопасности судей ВАС, в частности, круглосуточную охрану судей (а в случае необходимости и членов их семей), их жилья.

Ранее сообщалось, что 23 декабря президент Петр Порошенко внес в парламент свой законопроект об Антикоррупционном суде, однако текст его был недоступен.

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