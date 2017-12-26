Суд отпустил двух обвиняемых в покушениях на активистов Майдана

Это решение принял состав судей, в который входит судья Олег Линник, приговоривший к условному сроку одного из фигурантов убийства журналиста Веремия

Шевченковский райсуд изменил меру пресечения двум обвиняемым в покушении на убийства активистов Майдана с содержания под стражей на домашний арест. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщил начальник департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк.

Олег Гебан и Сергей Костенко обвиняются в завершенном покушении на убийство шести человек 18 февраля возле Майдана.

Это решение принял состав судей, в который входит судья Олег Линник, ранее освободивший одного из фигурантов убийства киевского журналиста Вячеслава Веремия Юрия Крысина из зала суда, приговорив его к четырем годам лишения свободы условно. Председательствующим судьей во время принятия решения по Гебану и Костенко был судья Мартынов.

"Основная мотивация, насколько я понял, это то, что они (Гебан и Костенко, - ред.) долгое время находятся под стражей и, соответственно, это нарушение конвенций, поэтому нужно изменить меру пресечения. Соответственно, долгое время дело рассматривается, оно в суде с января 2016 года, т.е. уже два года. Соответственно суд делает вывод, что раз дело уже долго находится в суде, то нужно изменить меру пресечения", - сказал Горбатюк.

По его мнению, это решение необоснованно, так как суд редко назначал судебные заседания по этому делу, фактически затягивая его рассмотрение.

Возможно, прокуратура будет повторно обращаться в суд для изменения меры пресечения для обвиняемых.

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