В МИД пояснили слова Габриэля о сотрудничестве ЕС с Украиной

Модель отношений между ЕС и Британией после Brexit еще не сформирована, а потому применить ее к Украине пока невозможно, заявила Зеркаль

Слова министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля о том, что Брюссель мог бы выстраивать взаимоотношения с Украиной, опираясь на новую модель, сформированную по итогам выхода Британии из ЕС - это "мысли вслух". Такое мнение высказала заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в эфире 5 канала.

"Эта модель еще не сформирована, это фактически спекуляция о том, какую модель они могут сформировать по итогам всех переговоров и выхода Британии из состава Европейского Союза", - заявила она. Кроме того, слова Габриэля, учитывая процессы в самом Евросоюзе, больше касались Турции, нежели Украины, считает Зеркаль.

"То есть, мы идем рядом с Турцией в понимании Габриэля. Как связанные между собой страны, которые равны по территории, населению и по уровню желания интеграции", - добавила она.

Ранее сегодня Габриэль заявил, что если ЕС сможет выработать "разумное соглашение с Великобританией, регулирующее ее взаимоотношения с Европой после Brexit, оно может стать моделью, применимой и для других стран: Украины и Турции".

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