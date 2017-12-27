Украина подаст меморандум о нарушение РФ морского права - МИД

В рамках иска против России Украина готовится подать меморандум в феврале 2018 года

Украина в феврале 2018 года подаст меморандум в Международный трибунал ООН о нарушении Россией конвенции ООН по морскому праву. Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в эфире 5 канала.

"Будут слушания, после которых примут решение о наличии или отсутствии юрисдикции у арбитража для рассмотрения этого дела", - уточнила Зеркаль, отметив, что первый результат может быть уже в 2019 году.

После этого - будут слушания дела по сути и это может быть 2021 год, сказала замминистра.

В августе 2016 года глава МИД Павел Климкин сообщил, что Украина подает иск против государства-агрессора за нарушение морского права. Тогда министр не уточнил, какой именно эпизод затрагивает иск.

В сентябре того же года иск был подан. В документе Украина просит трибунал подтвердить ее права как прибрежного государства и обязать Россию "прекратить международно-противоправные деййствия в соответствующих морских акваториях".

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.