Зеркаль о Минске: Нет более успешного формата
Все заинтересованные страны поддерживают минский формат переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе, поскольку другого формата не существует. Об этом в эфире 5 канала заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.
"Нет другого формата, поэтому все поддерживают минский формат", - отметила она.
Зеркаль напомнила, что в этом году интенсивнее работал формат с участием специального представителя Государственного департамента США по делам Украины Курта Волкера и помощника президента РФ Владислава Суркова.
"Вы считаете, что другие форматы будут более успешны, если одна сторона (Россия, - ред.) вообще не хочет вести диалог. Мы стараемся использовать все форматы на всех площадках, и только так оно работает. Оно не работает в отрыве от остальных. Оно не работает даже в отрыве остальных вопросов, связанных с внешней политикой и с кризисами, которые происходят в мире, потому что мы не живем в отдельном мире, мы живем в глобальном мире"? - подчеркнула Зеркаль.
По ее словам, Россия является игроком в различных конфликтных зонах. "И то, что Тиллерсон (государственный секретарь США, - ред.) на последней министерской конференции сказал, что для них важнейшим вопросом безопасности вопрос Украины, я считаю, что это - большой шаг вперед", - считает Зеркаль.
Она добавила, уже никто не дискутирует в ЕС относительно того, продлевать ли санкции против страны-агрессора РФ.
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Представитель Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кучма cчитает, что ситуация в Донбассе не изменится до выборов президента в России в 2018 году.
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