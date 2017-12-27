Суд отклонил иск Саакашвили к Минюсту о незаконности экстрадиции

Одновременно Окружной админсуд Киева рассматривает вопрос принятия иска оппозиционного политика к Государственной миграционной службе

Окружной админсуд Киева отклонил иск лидера партии Рух нових сил Михаила Саакашвили к Минюсту и прокуратуре, в котором тот просил признать незаконными рассмотрение запроса Грузии о его экстрадиции и проведение по этому поводу экстрадиционной проверки. Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

"На днях суд отказал в открытии производства по административному делу по иску Саакашвили к Министерству юстиции и прокуратуре Киева", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в иске политик просил признать противоправным принятие Минюстом к рассмотрению ходатайства Грузии о его выдаче, а также просил признать противоправной экстрадиционную проверку на основании этого ходатайства.

Также сообщается, что в ОАСК поступил иск Саакашвили к Государственной миграционной службе. В нем истец просит признать "противоправной и незаконной" бездеятельность ГМС, которая не рассмотрела в срок жалобу и сообщение об отказе в оформлении документов для признания Саакашвили беженцем или лицом, нуждающимся в дополнительной защите.

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Кроме того, оппозиционер просит суд обязать ГМС рассмотреть соответствующие жалобу и сообщение.

"Сейчас судом рассматривается вопрос открытия производства по делу", - отметили в ОАСК.

26 декабря 2017 года Саакашвили заявил, что угроза его экстрадиции в Грузию отсрочена до следующего года, поскольку суд перенес заседание по его иску к ГМС на 3 января 2018-го.

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