Обмен состоялся: освобождены 74 украинских заложника

Состоялось долгожданное возвращение на свободную территорию нескольких десятков заложников, которых удерживали в Донбассе боевики гибридной армии РФ

Сегодня, 27 декабря, на контрольно-пропускном пункте Майорск в пригороде временно оккупированной Горловки состоялся масштабный обмен украинских заложников у пророссийских боевиков на лиц, которые те захотели получить взамен. О завершении обмена в своем Facebook сообщила представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко.

"Процесс обмена завершился. Украинская сторона получила 74 заложника, находившихся в плену в оккупированной части Донбасса. Они возвращаются домой", - написала депутат.

В то же время, по информации LIGA.net, процесс обмена еще продолжается - по состоянию на 16:47 идет перекличка.

Президент Петр Порошенко лично прибыл в зону АТО для встречи освобожденных украинцев.

"Только что поблагодарил наших ребят, которые возвращаются из плена. Среди них - киборг Александр Морозов и историк Игорь Козловский. Спасибо за выносливость, ребята", - написал глава государства в своем Facebook.

Обмен на развилке автодорог, идущих на Константиновку, Бахмут и Горловку, должен был пройти по схеме "306 за 74". Однако, как утверждает переговорщик от Украины в минском процессе Виктор Медведчук, за освобождение 74 заложников боевикам в итоге отдали 237 лиц вместо анонсированных 306: 40 человек из поданного террористами списка были освобождены ранее, еще 29 отказались от обмена.

До обмена в заложниках у боевиков были (только подтвержденные данные) 170 украинцев. Таким образом, на временно оккупированной территории все еще ждут освобождения около сотни человек.

6 октября 2017 года Рада приняла в первом чтении за основу проект закона о реинтеграции Донбасса №7163. 17 ноября парламентский комитет по вопросам нацбезопасности и обороны утвердил окончательный вариант законопроекта для рассмотрения его во втором чтении. Голосование, возможно, состоится 16 января 2018 года.

12 декабря в ООН заявили, что в принятом в первом чтении законопроекте о деоккупации ОРДЛО не хватает четкости в вопросах защиты прав и свобод человека.

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ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке России часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся РФ, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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